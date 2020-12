0 Facebook Esodo da Nord a Sud per le festività natalizie: biglietti quasi tutti esauriti Cronaca 5 Dicembre 2020 19:05 Di redazione 2'

E’ iniziato il grande esodo dal Nord al Sud. Biglietti di treni e pullman quasi tutti esauriti per le festività natalizie. Subito dopo l’annuncio del premier Conte sulle ultime disposizioni del nuovo Dpcm di Natale, c’è stato un vero e proprio assalto alle biglietterie.

Esodo da Nord a Sud per le festività natalizie: biglietti quasi tutti esauriti

Come riporta il Mattino, sono già completi i tre Frecciarossa pomeridiani da Roma a Lecce del 18 dicembre, il Milano–Reggio Calabria delle 20,10, pieno anche il Milano–Napoli del 20 dicembre alle 6,45. I vagoni sono al 50% della capienza per rispettare le regole del distanziamento e le compagnie riorganizzano le linee. Anche Flixbus sta riempiendo in fretta i sedili dei pullman: finiti i posti sul Milano-Napoli di sabato 19 dicembre alle 19,10, solo due disponibili con destinazione Roma il 18 a mezzogiorno.

I mezzi dovranno viaggiare al 50% della capienza e i giorni in cui sarà possibile spostarsi dalla propria regioni sono limitati, come impone l’ultimo decreto. Questo ha sicuramente spinto le persone a prenotare il proprio posto sui mezzi di trasporto il prima possibile, favorendo il sold out.

Tutto si concentra nella settimana prima di Natale: cruciale il weekend del 18 dicembre, prima che scatti il blocco totale.