Maradona, le commoventi parole di Pelé: "Non sono riuscito a dirti quanto ti voglio bene Diego" 3 Dicembre 2020

A una settimana dalla morte del campione Diego Armando Maradona, il suo amico e storico rivale in campo Pelè ha manifestato tutta la sua tristezza, affidando le sue parole a un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Commoventi le parole di Pelè: “Sono passati sette giorni da quando te ne sei andato. Molti ci hanno messo a confronto per tutta la vita. Sei stato un genio che ha incantato il mondo, un mago con la palla ai piedi, una vera leggenda. Ma soprattutto, per me, sarai sempre un grande amico con un cuore ancora più grande” – ha scritto.

“Oggi so che sarebbe molto bello se potessimo confrontarci meno l’uno con l’altro e ammirarci di più a vicenda. Quindi voglio dirti che sei incomparabile. La tua traiettoria è stata sempre segnata dall’onestà. Hai sempre dichiarato i tuoi amori e non ai quattro venti. Questo tuo modo particolare, insegna che dobbiamo amare e dire ‘ti amo molto più spesso. La tua partenza veloce non mi ha permesso di dirtelo, quindi scrivo solo: ti voglio bene Diego.”

“Grande amico, grazie mille per il viaggio fatto insieme. Un giorno in cielo giocheremo insieme nella stessa squadra. E sarà la prima volta che alzerò il pugno in aria in segno di trionfo ma senza celebrare un goal. Sarà perché finalmente potrò abbracciarti di nuovo” – conclude.