Ci sono un pò di polemiche che stanno affrontando i tifosi del Napoli negli ultimi giorni. Inutile a dirlo, l’argomento è sempre lo stesso: la scomparsa di Diego Armando Maradona. Dalle indagini in corso in Argentina, ai retroscena, ai rapporti tra mogli, ex e figli, fino ai tantissimi omaggi: molti tifosi stanno urlando, “Basta sciacallaggio“.

Ma in cosa consisterebbe lo ‘sciacallare’ su Diego Armando Maradona? Significa sfruttarne il nome e la morte per qualsiasi trovata pubblicitaria, sia per coloro che stanano cercando visibilità (anche con un semplice post sui social), che per chi lo sta già facendo attraverso il marketing.

Sarebbe questo, secondo alcuni, il caso della SSC Napoli e la maglia commemorativa – stile Argentina – indossata dagli azzurri nell’ultimo match contro la Roma. La maglietta, spacciata come omaggio fatto ad hoc per El Pibe de Oro, era stata in realtà già progettata come quarta divisa un anno fa.

Come affermato da Enrico Caruso della Kappa a Radio Marte lo scorso 30 novembre: “La maglia di ieri era già stata prevista quasi un anno fa, le collezioni si progettano tra gli 8 e i 10 mesi prima. E’ stato quasi un triste segno del destino. Però è stata una bella emozione per me celebrare Maradona con questo marchio. La maglia sarà in vendita regolarmente, anche se ancora non conosciamo i tempi. Probabilmente sarà possibile entro una settimana o 15 giorni“.

La maglia del Napoli per Maradona

In merito, il club guidato da Aurelio De Laurentiis, il giorno prima aveva pubblicato un comunicato: “Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente“.

Dunque, è vero che la fatidica maglia è stata progettata un anno fa, però poi è stato il destino a far si che fosse indossata dopo la morte di Maradona. Perché la SSC Napoli non ha comunicato – appunto – lo scorso anno che la divisa fosse stata dedicata a D10S e la sua presentazione fosse stata prevista in occasione della partita contro la Roma? Come mai la società per dirlo ha necessariamente dovuto attendere che Diego morisse? La domanda è lecita ed è quella che si stanno facendo gran parte dei tifosi.

Ad esempio, sullo store online del club, non c’è nessuna dicitura che specifichi questi dettagli relativi alla maglietta, né la dedica a Diego Armando Maradona, né la data della sua presentazione: “SSC Napoli Maglia gioco ufficiale, special gara fourth 2020/2021. La maglia Kombat Pro Napoli 2021 presenta un design elegante e pulito. Maglia a strisce bianco e azzurre. Tessuti ultra leggeri e cuciture in nylon stretch per dare ancora più elasticità e comfort. La tecnologia Hydroway protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Transfer su retro collo con lettering SSCN. Coccarda vincitori Coppa Italia 2020 su petto. Composizione: 91% poliestere, 9% elastan. A seguito dell’elevata richiesta di maglie personalizzate, la spedizione di queste potrebbe avvenire in tempi più lunghi. Le spedizioni partiranno il 14/12/2020“.

Le certezze sono due: questa è la quarta maglia del Napoli e il suo prezzo va dai 99 ai 115 euro (in base alle varie personalizzazioni). “Maradona avrebbe voluto prezzi popolari. Diego avrebbe donato l’intero ricavato in beneficenza, per i bambini“, hanno detto tanti napoletani. P.S. una maglia simile il Napoli già l’aveva prodotta anni fa, era la stagione 2002–2003 e come sponsor c’era la Diadora.