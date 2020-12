0 Facebook Lutto ad Afragola, addio ad Antonietta Di Maio stimata insegnate morta di Covid a 47 anni Cronaca 3 Dicembre 2020 15:53 Di redazione 1'

Tragedia ad Afragola per la morte di Antonietta Di Maio. La donna aveva 47 anni ed era risultata positiva al Coronavirus circa 15 giorni fa ed è deceduta nella sua abitazione.

A causa di alcune complicanze improvvisamente sopraggiunte aveva cominciato a respirare con l’ausilio dell’ossigeno, fino a quando, questa mattina, un malore l’ha strappata prematuramente all’affetto dei suoi cari. A dare l’allarme è stata la figlia di 16 anni, che si è accorta che la situazione era grave e ha allertato i soccorsi. Purtroppo, gli uomini del personale sanitario, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che decretarne il decesso.

Antonietta, originaria della città in provincia di Napoli, abitava da diversi anni a Capodrise, nel casertano e lavorava come insegnate a Roma. Amici e colleghi la ricordano con grande affetto. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social.