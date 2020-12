0 Facebook Attacco a Stefano De Martino: è nera tra il fratello di Belen e il conduttore napoletano Spettacolo 3 Dicembre 2020 16:43 Di redazione 2'

Ancora una frecciatina di Jeremias Rodriguez nei confronti di Stefano De Martino. Il fratello di Belen ha commentato l’ultima foto Instagram dell’argentina con il nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese e non ha potuto fare a meno di tirare una stoccata all’ex cognato.

“Abbraccio: dimostrazione d’affetto consistente nell’accogliere o nell’attrarre l’altra persona fra le proprie braccia”, ha scritto la soubrette. “Felice di vederti trattata con amore come meriti”, ha risposto tra i commenti Jeremias. Un chiaro riferimento al matrimonio finito male tra il ballerino e la sorella. Dopo la separazione, avvenuta nel 2016, i due si sono concessi una seconda possibilità nell’estate 2019., ma durante la quarantena sono venute a galla incompatibilità e differenze che hanno spinto la Rodriguez e il ballerino a dirsi di nuovo addio. Belen ha sofferto molto per la situazione, ma oggi è felice accanto ad Antonino Spinalbese, hair stylist 25enne con la passione per la fotografia.

Il rapporto tra Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino invece non è mai stato dei migliori. Per anni i due non si sono parlati. La pace è arrivata quando Belen è ritornata tra le braccia di Stefano, ma dopo la seconda rottura Jeremias ha preso ancora una volta le distanze dal conduttore di Made in Sud.