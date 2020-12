0 Facebook Lutto a Teverola, addio a Cristina Barbato: morta a 38 anni a causa di un brutto male Cronaca 3 Dicembre 2020 12:58 Di redazione 1'

Lacrime a Teverola per la prematura scomparsa di Cristina Barbato. La donna è morta a 38 anni a causa di un brutto male. A darne notizia è stato il sindaco Tommaso Barbato, che con un post su Facebook ha espresso tutto il suo cordoglio: “Un’altra vita spezzata troppo presto. Una nostra concittadina, Cristina Barbato, 38 anni. Sono affranto. Una donna forte. Tutti la ricordano come un esempio, per la grinta e la tenacia puntualmente mostrata. Cara Cristina, veglia sui tuoi piccoli. Un abbraccio forte al marito, al caro papà Salvatore, alla mamma, alla sorella e al fratello”.

Tanti i messaggi per Cristina apparsi in queste ore sui social: “Una tragedia immane che coinvolge non solo i familiari ma tutti gli amici e quelle persone che hanno avuto il piacere di conoscerla e di apprezzarne le sue doti umane”, scrive Giuseppe.

Una vita spezzata troppo presto quella di Cristina, che era mamma di tre bambini.