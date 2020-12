0 Facebook Nuovi arrivi al Grande Fratello Vip, ipotesi Stefano De Martino: “Potrebbe acchiappare alla grande” Spettacolo 2 Dicembre 2020 18:18 Di redazione 2'

Attesi nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini annunciando ai concorrenti che il reality durerà fino a febbraio, aveva anche avvertito che ci sarebbero stati altri inquilini.

Stefano De Martino nella casa del Grande Fratello Vip

Dopo che sono stati pubblicati i nomi di alcuni dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, a lanciare una bomba è Maurizio Costanzo. Rispondendo a una domanda di Gabriele Parpiglia su chi vedrebbe bene nella casa più spiata d’Italia, ha detto: “Stefano De Martino e Gabriel Garko“. Quest’ultimo ha già fatto una comparsa durante la puntata in cui c’è stato il suo coming-out, il ballerino napoletano, invece, non era fino ad ora stato associato al programma.

Secondo Costanzo sarebbero due concorrenti che smuoverebbero la situazione nella casa e darebbero filo da torcere a Pierpaolo Pretelli: “Stefano De Martino e Gabriel Garko darebbero una bella smossa. Così si accorgerebbero che Pierpaolo non è questo Dio greco. Si interesserebbero a Garko e De Martino. Stefano potrebbe acchiappare alla grande”. Ovviamente si tratta solo di supposizioni, da parte di Signorini non ci sarebbe stata alcuna anticipazione. Chissà che non provi a convincere il ballerino e l’attore, staremo a vedere.