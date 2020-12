0 Facebook Accuse a Rocìo Oliva: “Gestiva tutto, teneva Diego dopato e gli dava la birra” News 3 Dicembre 2020 17:52 Di redazione 2'

Non solo omaggi dopo la morte di Diego Maradona ma anche tante polemiche. Una di queste riguarda Rocìo Oliva, ex compagna del campione argentino, che è stata accusata da Yanina Latorre di aver “maneggiato” troppe cose nella vita dell’ex calciatore.

Le accuse a Rocìo Oliva

Secondo la giornalista argentina: “Rocìo dice che non vedeva Maradona da un anno e mezzo, ma fino a giugno di quest’anno ha avuto interferenze. Lei ha maneggiato tutto, lo teneva dopato, gli dava la birra. Rocìo lo picchiava e l’ha lanciato dalle scale, slogandogli una spalla. L’anno scorso l’ha lasciato e Maradona non lo capiva, pero lei maneggiava tutto. Lasciò Charly, che era il segretario di Diego e gli ‘occhi’ di Rocìo”.

Le accuse de Latorre diventano poi più pesanti: “Lo lasciavano tutto il giorno drogato con calmanti e ubriaco e quando Diego voleva decidere o fare qualcosa lo dopavano. Era molto difficile entrare perché Rocìo gestiva tutto. Ha un carattere tremendo. Ha reso la vita impossibile a Dalma e Gianinna, riempiva la testa di Diego”.

Nelle ultime ore è intervenuta Rocìo Oliva che ha voluto rispondere alla giornalista argentina: “Se dovessi parlare starei tutta la notte. Oggi è una settimana che è morto Diego, dobbiamo avere rispetto. Però io continuerò a parlare nel tempo, non è tutto come sembra (…). Non so dove prendono queste informazioni, sono persone che sanno parlare (…). Oggi bisogna essere forti per Diego. Dopo, con il tempo, io parlerò“.