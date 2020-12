0 Facebook Perché Diego Maradona non è rimasto in clinica: “Ha minacciato di lanciarsi nel vuoto per uscire” Cronaca 2 Dicembre 2020 11:55 Di redazione 1'

Continuano a emergere diversi retroscena sulle dimissioni di Diego Armando Maradona dalla clinica in cui era stato sottoposto a un intervento alla testa. Mentre è in corso un’indagine per acclarare se ci siano stati errori nelle cure somministrate all’ex calciatore, i media argentini raccontano che sarebbe stato el Diez a insistere per uscire dall’ospedale.

Perché Maradona non ha scelto di restare in clinica? La risposta di un giornalista argentino

A parlare è il giornalista argentino Lusi Ventura che ha raccontato come Maradona pur di uscire avrebbe minacciato di lanciarsi nel vuoto se non gli avessero firmato le dimissioni. Secondo quanto riferito, l’ex calciatore argentino aveva paura che gli rubassero tutto. “Sapete perché Diego non si è voluto ricoverare questa volta? Perché ogni volta che lo ricoveravano, quando usciva, scopriva di essere stato derubato”.

Accuse pesanti quelle di Ventura che ha anche aggiunto: “A Diego l’hanno ucciso tutti, nessuno poteva gestirlo, né prima né dopo”.