0 Facebook Quartieri spagnoli, nasce il ‘Largo Diego Armando Maradona’ e il ‘Memoriale Maradoniano’ Nasce il 'Largo Diego Armando Maradona' ai Quartieri Spagnoli. Istituito un comitato civico per intitolare il tratto di via Emanuele De Deo al Pibe de Calcio Napoli 2 Dicembre 2020 12:12 Di redazione 2'

Non solo lo stadio San Paolo. I cittadini napoletani hanno pensato di intitolare a Diego Armando Maradona un altro luogo della città. Uno slargo trasformatosi in questi ultimi giorni in un vero e proprio luogo di culto dedicato al Pibe de Oro.

Nasce il ‘Largo Diego Armando Maradona’ ai Quartieri Spagnoli

Stiamo parlando della parte alta di via Emanuele De Deo, ovvero dove si trova il famoso murale in formato gigante che rappresenta D10S. C’è stato un pellegrinaggio che ha caratterizzato questo posto. Vip del calcio sono giunti da tutta Italia per depositare fiori, candele e doni per il campione argentino.

Il post su Facebook –

COMITATO MEMORIALE MARADONIANO

Si è costituito oggi ai Quartieri Spagnoli il “Comitato Memoriale Maradoniano” per far di “Largo Maradona” un luogo di ricordo per il nostro Diego Armando Maradona. Gli scopi del Comitato Memoriale Maradoniano sono:

1)verificare la fattibilità di avviare l’iter per fare dell’ultimo tratto di via E. de Deo “largo Diego Armando Maradona” e là dare vita ad un memoriale per la memoria del D10S

2)Individuare il progetto tramite concorso di idee;

3)Indire la raccolta fondi;

4)Attuare il progetto vincete del concorso di idee.

Il Comitato sarà aperto a chiunque ne voglia far parte.