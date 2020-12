0 Facebook Il dolore di Maradona per il suo compleanno, le parole del Diez: “Non sono riuscito a farlo” News 2 Dicembre 2020 15:58 Di redazione 2'

Secondo diverse testimonianze Diego Armando Maradona sarebbe morto triste. L’ex calciatore argentino, soprattutto dopo l’intervento, secondo quanto ha riferito ai media argentini il suo amico ed avvocato Morla, sarebbe stato molto depresso.

Cosa avrebbe voluto Maradona per il giorno del suo compleanno

Ad acuire la sua tristezza ci sarebbe stato un desiderio di Maradona per il suo sessantesimo compleanno che però non sarebbe stato esaudito. “Lui soffriva sempre per il suo compleanno – ha spiegato Morla – ma quest’anno è stato più forte”. A parlare è anche il giornalista argentino Julio Chiappetta, che ha intervistato il campione argentino in occasione del suo compleanno. Per lui l’ex calciatore sarebbe morto triste e molto amareggiato “per due dolori molto grandi”. Il primo sarebbe non aver potuto riunire i suoi cinque figli in quel giorno e il secondo la mancanza della madre.

“Stare un giorno in più con la Tota”, queste sarebbero le parole che Maradona ha detto al giornalista nell’intervista. Non avere i suoi figli vicini e riuniti, poi, l’ha addolorato molto. Probabilmente per l’occasione del suo sessantesimo compleanno gli avrebbe fatto piacere vedere la sua famiglia unita. Purtroppo le cose non sono andate così.