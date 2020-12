0 Facebook Eredità di Maradona, uno dei figli riconosciuti non è suo: “Lui lo sapeva” EREDITA' - Uno dei figli riconosciuti da Maradona non è suo News 2 Dicembre 2020 14:03 Di redazione 2'

“Uno dei figli riconosciuti da Diego non è figlio suo e lui è morto sapendo questa notizia”. Questa è la notizia bomba che arriva dall’Argentina ad una settimana dalla morte di Maradona. In queste ore la vita dell’ex Pibe de Oro è passata al setaccio ed emergono sempre più particolari del suo privato e dei rapporti familiari.

La questione legata all’eredita del campione è quella che sta maggiormente interessando e sollevando polemiche. Tutto ha inizio con la richiesta di Santiago Lara, il 19enne nato dalla relazione che il Diez ebbe con la modella Natalia Garat: mai riconosciuto come tale da Diego, di riesumare il corpo per effettuare il test del DNA.

Il giornalista argentino, Luis Ventura, in diretta tv, durante il programma televisivo “Fantino a la tarde”, ha rivelato: “Ci sono molti figli che dicono di essere figli di Maradona e chiedono di appellarsi alla giustizia per avere una parte dell’eredità”. Il giornalista poi lancia la notizia clamorosa “uno dei figli riconosciuti da Diego non è figlio suo e lui è morto sapendo questa notizia”.

Ventura ha inoltre ha ricordato come sia Diego Jr che Jana siano stati riconosciuti dalla giustizia italiana per il ragazzo e quella argentina per la ragazza, ma senza la prova certa del DNA. Accuse molto pesanti quelle che arrivano dall’Argentina. Oltre Santiago ci sarebbero altri 3 ragazzi a Cuba che chiedono lo svolgimento del processo di certificazione.