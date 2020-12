0 Facebook Lutto a Ottaviano, Carmine Fonderico muore di covid a soli 44 anni Cronaca 1 Dicembre 2020 17:50 Di redazione 2'

Lutto a Ottaviano. La comunità piange la prematura scomparsa di Carmine Fonderico, deceduto a causa del Covid19 a soli 44 anni. A darne notizia è stato il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso

“Sempre sorridente, sempre disponibile, Carmine Fonderico era un ragazzo d’oro. Credo di non averlo mai visto arrabbiato: il covid ce lo ha portato via a soli 44 anni e Ottaviano perde un altro suo concittadino eccezionale. Non ci sono più parole per descrivere il dolore che proviamo tutti, un abbraccio alla famiglia e agli amici.”

L’uomo era molto amato nella zona e tanti sono stati i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. “Carmine siamo cresciuti mangiando la stessa zuppa di latte ho ricordi di te bellissimi un amico sempre e in ogni momento ,come si dice a Napoli, Dio si è preso la mandorla dal confetto, mi hai lasciato ancora una volta senza parole .TVB amico mio riposa in pace. Maledetto covid.”, scrive l’amico Salvatore.

