Tragedia sull’Appia, muore padre di famiglia: lascia due bimbi piccoli

Tragico incidente nella serata di sabato nel tratto di via Appia. Un uomo di 37 anni, Ennio Marrocco, è morto in seguito ad un drammatico incidente stradale. L’uomo, titolare di una ditta di autospurgo, era alla guida della sua Fiat Panda quando si è scontrato con la Bmw X6, condotta da un noto imprenditore originario del Casertano.

L’impatto è stato fatale. La vittima è rimasta intrappolata nelle lamiere della Panda. All’arrivo dei soccorsi per lui non c’era già più nulla da fare. Chiuso durante l’intervento l’accesso al Casertano attraverso Rocca d’Evandro.

Come riporta da Frosinone Today il conducente della Bmw è stato arrestato per omicidio stradale: si era messo alla guida ubriaco come accertato dal test dell’etilometro al quale si è sottoposto. Ennio lascia due bambini piccoli.