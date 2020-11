0 Facebook Scuole chiuse in Campania: De Luca firma la nuova ordinanza sulle aperture Cronaca 28 Novembre 2020 16:21 Di redazione 1'

Le attività didattiche in presenza dalla seconda classe delle elementari fino alla prima classe della secondaria di primo grado saranno sospese fino al 7 dicembre prossimo. È la decisione comunicata dall’assessore all’Istruzione e Politiche Sociali della Campania Lucia Fortini. Una scelta arrivata al termine di una “delicata riunione” con con l’Unità di Crisi della Regione.

ACCORDO NAZIONALE PER LA DATA

“Siamo ben consapevoli dell’importanza della didattica in presenza per i nostri ragazzi, ma la salute resta sempre la priorità”, ha spiegato in un messaggio la Fortini.

A SCUOLA ANCHE SABATO E DOMENICA