Lutto nel Napoletano, si spegne a 30 anni Valentina, lo strazio del papà: "Il mio angelo" Cronaca 28 Novembre 2020

E’ lutto a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, per la morte di Valentina, una ragazza di appena 30 anni. La giovane è stata sconfitta dal brutto male dopo una lunga battaglia.

Sui social sono tantissimi in questi giorni i messaggi di cordoglio dedicati da amici, parenti e conoscenti. Tra i tanti messaggi commoventi c’è quello del papà. “Trent’anni segni particolari: bellissima, tanti progetti e tanta voglia di vivere, non sono bastati a tenere in vita la mia Valentina” ha scritto. “Dopo 2 anni di battaglia, con quella maledetta bestia, il mio angelo biondo, si è dovuta arrendere, ed è volata via in paradiso”.

I funerali della giovane si sono celebrati ieri in forma privata, in ossequio alle norme anti-covid.