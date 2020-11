0 Facebook Dramma a Benevento, trovato morto sul balcone di casa: era positivo al Covid Cronaca 27 Novembre 2020 16:50 Di redazione 1'

Dramma a Benevento dove un uomo di 62 anni è stato ritrovato morto all’interno della propria abitazione. La vittima, positiva al Covid, si trovava in isolamento a casa. Per i medici non era stato necessario il ricovero in ospedale.

In quarantena era da solo, nel suo appartamento di via Mario Rotili. E’ stato trovato morto, riverso a terra sul balcone di casa. Forse un tentativo disperato di chiedere aiuto.

Dramma a Benevento, trovato morto sul balcone di casa: era positivo al Covid

Secondo quanto riportano fonti locali, sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Sul posto è intervenuto il medico legale insieme ai vigili del fuoco e a una pattuglia della polizia.

La morte è sopraggiunta per cause naturali, ma solo dopo l’autopsia si potrà stabilire se il decesso sia dovuto a complicazioni causate dal covid.