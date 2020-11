0 Facebook Diego Junior: “Sarò con papà e tutta la mia famiglia, di lui mi mancheranno risate e piccoli momenti” Cronaca 27 Novembre 2020 16:48 Di Fabiana Coppola 2'

Diego Maradona Junior ha saputo in ospedale al Cotugno di Napoli, dove è ricoverato per il Covid-19, della morte del padre. Quel padre che ha conosciuto tardi e con il quale sentirà un legame eterno, oltre la morte. Poco dopo aver saputo la notizia ha chiesto di essere dimesso, ma le condizioni di salute non erano compatibili con una dimissione. La tac registrava una polmonite bilaterale. Impensabile il viaggio in Argentina per quell’ultimo bacio al papà, per assistere ai funerali.

Il giovane si è lasciato andare a qualche confessione in un’intervista a Juorno.it. “Avevo un rapporto costante con papà. Abbiamo parlato dopo l’operazione. La sua morte mi ha lasciato senza parole. Mi sembra incredibile“- è incredulo il giovane figlio di Diego, nato dalla storia d’amore di quest’ultimo con Cristiana Sinagra, conosciuta a Napoli ai tempi in cui el Pibe de Oro era il campione del club azzurro. “Ho sentito in televisione ‘E’ morto Diego Armando Maradona’, ero nella stanza di degenza. Non riuscivo a crederci. Forse non volevo crederci. Poi ovviamente ho chiamato mia moglie e da quel momento è iniziato il tam tam di telefonate che mi ha confermato che purtroppo non era una notizia falsa“.

“Io sono stato felice con papà anche se ho passato pochi anni con lui” – Diego si è infatti ricongiunto al genitore solo dopo anni di battaglie legali per il riconoscimento – “Di lui mi mancheranno le risate, tutti i piccoli e grandi momenti che abbiamo passato insieme“. Poi quella promessa, non appena le condizioni di salute miglioreranno perché ora il ragazzo è a casa e i polmoni compromessi non gli consentono di fare un viaggio in aereo. “Appena potrò sarò con papà e tutta la mia famiglia”.