“Dite ai napoletani che li amerò per sempre”, le parole dette da Diego prima di andare via

Le parole dette da Diego prima di andare via. Un Maradona solo e abbandonato a se stesso scappò da Napoli dopo lo squalifica per cocaina Calcio Napoli 27 Novembre 2020

Nella notte tra l’uno e il due aprile del 1991 Diego Armando Maradona abbandonò Napoli. Lasciò la città, non certo ciò che essa rappresentava per lui. Tuttavia quel periodo era quello più critico e difficile per il campione. Fu l’inizio della fine.

Lo stesso valeva per i napoletani. Nessuno ha reciso quel legame speciale che unirà per sempre El Pibe de Oro alla città. Ma c’è un dato di fatto: se nel 1984 allo stadio San Paolo, ad accogliere Maradona c’erano 80mila persone, quando Diego scappò via era da solo.

Le parole dette da Diego ai napoletani prima di andare via

Solo come se fosse stato chissà quale criminale. La sua colpa fu quella di cedere alle tentazioni. L’addio al Napoli, ma non a Napoli, avvenne dopo la squalifica decretata per cocaina il 17 marzo dello stesso anno dopo un maledetto Napoli-Bari.

Di quegli attimi che hanno caratterizzato una vera e propria fuga che non ha permesso a D10S di salutare in modo degno i suoi tifosi, c’è una frase che Diego Maradona avrebbe detto: “Dite ai napoletani che li ho amati e continuerò ad amarli per sempre“.