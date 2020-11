0 Facebook Dramma a Nocera, Veronica Stile muore di Covid a 33 anni: morto anche il figlio che aspettava Cronaca 27 Novembre 2020 16:16 Di redazione 2'

Dramma a Nocera Inferiore, Veronica Stile è morta di Covid a soli 33 anni,. La donna era un’avvocatessa molto nota in città.

Dopo aver contratto il Covid era stata ricoverata a Napoli per il sopraggiungere di alcune complicazioni causate da un’infezione. La donna aspettava anche un bambino che purtroppo è deceduto insieme a lei.

Dramma a Nocera, Veronica Stile muore di Covid a 33 anni: morto anche il figlio che aspettava

La donna lascia il marito, Rosario Stanzione, un ex calciatore della Nocerina, e una bimba di 3 anni.

Il sindaco, Manlio Torquato, attraverso un post pubblicato su Facebook, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la notizia “VERONICA. Speravo, stamane, di poter salutare questa incredibile settimana con le immagini del San Francesco illuminato. Ma la luce di ieri è stata spenta nel cuore dei nocerini.”

“Una ragazza, una collega, una giovane madre -continua il sindaco- è scomparsa oggi. Non saprei dire ora quanto il covid c’entri in questa tragedia. Ma qualunque causa non spiega e non rende accettabile che una ragazza, bellissima, sbocciata alla vita e portatrice con sé di altra vita, possa spegnersi cosi.”

“Non saprei avere -ha concluso- altre parole, adesso, per suo marito per suo padre e sua madre per i suoi amici più cari. Non saprei. Comprendete il silenzio.”