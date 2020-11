0 Facebook Chi ha visto per ultimo Maradona prima della morte: il nipote che di cognome fa Esposito Calcio Napoli 27 Novembre 2020 10:35 Di redazione 2'

Potrebbe essere una storia perfetta dalla quale trarre una sceneggiatura impeccabile. Da li, il passo per sviluppare un film è una serie televisiva sarebbe davvero breve. Invece è tutto vero, si tratta della nuda e pura realtà

Il filo conduttore che lega da sempre diego Armando Maradona a Napoli e ai napoletani è più forte che mai. E non stiamo parlando soltanto di ciò che El Pibe de Oro ha rappresentato per la città e i suoi tifosi.

Tutto questo resterà per sempre impresso nella storia, nelle menti e nei cuori di tutti. Stiamo parlando anche persone, di famiglia e di parentele. Quando si parla di D10s e Napoli e dell’immortalità del loro rapporto, parliamo anche di ‘trasmissione’, intesa come ‘passaggio’.

Chi ha visto per ultimo Maradona

Il motivo? Diego Armando Maradona ha una sorella che si chiama Maria Rosa. Quest’ultima ha un figlio che si chiama Johnny Esposito. Vi dice niente questo cognome? È tra i più tipici e famosi cognomi napoletani esportati nel mondo.

E sapete chi ha visto per ultimo il campione argentino prima che quest’ultimo morisse? Proprio suo nipote Johnny. Se non sono coincidenze queste, se non è il destino, no sappiamo cosa possa essere. C’è solo una certezza: i napoletani hanno un motivo in più, non solo per essere orgogliosi, ma anche per sfidare cabala e superstizione.