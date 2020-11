0 Facebook Video ‘bollenti’ rubati, la verità di Guendalina a Le Iene: “Bastardi, sono una madre!” Spettacolo 27 Novembre 2020 10:22 Di redazione 1'

È un fiume in piena Guendalina Tavassi. La showgirl è stata vittima di quello che viene definito revenge porn: il suo cloud è stato violato e hackerato e il suo interno diffuso sui social, sul web e sulle principali app di messaggistica istantanea.

Si è trattato di materiale intimo e privato. Video e foto ‘bollenti’ che la showgirl ha sempre dichiarato di aver inviato al marito Umberto D’Aponte. La coppia ha reagito e denunciato tutto alle autorità competenti, oltre che tenere informati i fan sulla scabrosa vicenda attraverso le stories pubblicate.

La verità di Guendalina a Le Iene

La Tavassi è stata anche protagonista di un servizio a Le Iene dove ha raccontato questa sua drammatica esperienza: “Mi è caduto il mondo addosso, per fortuna oltre agli attacchi ho ricevuto molta solidarietà. È tutto materiale privato condiviso tra me e mio marito. Oltre al personaggio Guendalina c’è una donna, una madre e una figlia. Siete dei bastardi di m…a. Ci sono tante vittime anche minorenni di revenge porn, auguro a queste persone di soffrire come soffriamo noi“.