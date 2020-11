0 Facebook Calano i contagi, Campania verso zona arancione: cosa cambia nei prossimi giorni Cronaca 27 Novembre 2020 11:52 Di redazione 2'

Calano i contagi in Campania e l’indice Rt scende sotto l’1, si va verso la zona arancione. Secondo i parametri considerati dal ministero della Salute, la nostra regione potrebbe cambiare colore. Dall’8 novembre, scrive Ettore Mautone, quando è scattata la zona rossa e le sue restrizioni, si è registrata una chiara decelerazione dell’epidemia.

Il vaglio di quest’ultimo periodo sarà, come riporta il Mattino, tuttavia escluso dal monitoraggio che tra oggi e domani il Comitato tecnico scientifico, l’Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di Sanità prenderanno in esame nella cabina di regia con le Regioni per l’aggiornamento della cartina dei colori e delle rispettive restrizioni attribuita a ciascuna area del Paese. A valere, per la Campania e la Toscana finite in zona rossa l’8 novembre, sono infatti i valori dei 21 indicatori di rischio misurati nell’arco di 14 giorni dal 16 al 22 novembre. .

Cosa cambia da zona rossa a zona arancione

Innanzitutto ci si può spostare liberamente nel proprio Comune, rispettando il coprifuoco delle 22.

Chiusi gli esercizi di pubblico ristoro come ristoranti, bar e simili, che però possono effettuare servizio di asporto e a domicilio. Vietato anche consumare cibo e bevande fuori i locali. Possono aprire i negozi di tutti i tipi e non soltanto quelli alimentari.La scuola superiore rimane con la didattica a distanza mentre quella media dovrebbe tornare in presenza per tutti.