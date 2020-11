0 Facebook Umberto D’Aponte, il marito di Guendalina: “Tutti gli attacchi sono arrivati dai napoletani” Spettacolo 25 Novembre 2020 12:44 Di redazione 2'

Guendalina Tavassi in una nuova diretta Instagram ha voluto rassicurare i suoi followers che lei è forte e si rialzerà da questa brutta vicenda. Nel corso del collegamento è intervenuto anche il marito, Umberto D’Aponte, anche lui vittima di questo hackeraggio.

Cosa ha detto il marito di Guendalina Tavassi

La coppia è apparsa sorridente e ha provato a smorzare la situazione, ridendoci anche su. Poi D’Aponte ha voluto inviare un messaggio ai suoi concittadini napoletani. “Vorrei dire che oltre l’80% di messaggi di solidarietà, tutte le critiche e gli attacchi sono arrivati proprio dai napoletani, ma com’è possibile? Invece di difendermi mi attaccate?”.

Poi ha continuato: “Ci sono rimasto male. Non me lo aspettavo che i messaggi più brutti arrivassero proprio dai napoletani. Noi che dovremmo essere sempre uniti”, queste le parole di D’Aponte. Umberto si aspettava, dunque, una solidarietà maggiore da parte dei suoi concittadini che invece, secondo quanto dice, non avrebbe avuto. La diretta è proseguita in modo scherzoso, con Guendalina che ha detto al marito di non pensarci ed andare avanti, proprio come sta facendo lei.

Il video del messaggio di Umberto D’Aponte