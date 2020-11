0 Facebook Stefano De Martino e la nuova vita da single: “E’ un battitore libero, gli piace divertirsi” Spettacolo 25 Novembre 2020 16:49 Di redazione 1'

Da quando Stefano De Martino si è separato da Belen Rodriguez sono stati tantissimi i rumors nati su sue presunte relazioni. Il bel ballerino è ritenuto da molti uno scapolo d’oro e negli ultimi tempi si è parlato spesso di nuovi amori in vista.

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata?

Da parte sua non c’è mai stata alcuna dichiarazione, qualche smentita rispetto alla presunta relazione con Alessia Marcuzzi ma nessuna parola su nuovi amori all’orizzonte.

A intervenire sulla vita sentimentale di Stefano De Martino è stato Maurizio Sorge, noto paparazzo dei vip. Attraverso il suo profilo Instagram ha parlato del ballerino napoletano e della sua condizione da single.

Senza mezzi termini ha detto: “Stefano è un battitore libero… e vola […] gli piace divertirsi e non ci trovo nulla di sbagliato visto che per il momento non ha impegni sentimentali che io sappia”. Parole che di fatto smentiscono qualsiasi voce su una relazione stabile. A detta di Sorge, dunque, per ora Stefano penserebbe a divertirsi. Poi se son rose fioriranno.