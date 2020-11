0 Facebook Stefano De Martino e il retroscena sulle sue ex fidanzate famose: la dichiarazione Spettacolo 17 Novembre 2020 09:03 Di redazione 1'

Stefano de Martino è sempre sull’onda del gossip. La turbolenta fine del matrimonio con Belen Rodriguez l’ha reso protagonista della cronaca rosa per tutta l’estate, con relativo presunto flirt con Alessia Marcuzzi.

Il ballerino però riesce a strappare un sorriso a tutti con la sua ultima trovata. L’ex di Amici e conduttore televisivo ha infatti deciso di sfoderare tutta la sua autoironia nel compilare il campo ‘biografia’ di Instagram.

Il risultato è una geniale trovata di spirito non indifferente, che ci fa amare ancora di più l’ex compagno di Belen ed Emma Marrone. Il ragazzo ha scritto: “Meno famoso delle sue ex”, riferendosi anche all’ultima presunta fidanzata? Potrebbe essere anche una bordata a Fabrizio Corona che, in più di un’intervista, avrebbe dichiarato che il napoletano è in cerca di paparazzi e notorietà.