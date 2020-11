0 Facebook Addio alla maestra Anna Conelli, morta a 47 anni per Covid a pochi giorni dal decesso del padre Cronaca 25 Novembre 2020 13:34 Di redazione 1'

Dolore a Trentola Ducenta per la morte di Anna Conelli, maestra di 47 anni deceduta per Coronavirus. La donna che insegnava in una scuola in provincia di Roma, è scomparsa pochi giorni dopo il decesso del padre, morto a causa del Covid.

Lutto per la scomparsa della maestra Anna Conelli

La scomparsa dell’insegnante ha sconvolto l’intera comunità di Rocca di Papa, in cui la donna era molto conosciuta. L’amministrazione ha scelto di esporre le bandiere a mezz’asta in segno di lutto. La maestra Anna aveva contratto il Covid a lavoro e si è spenta pochi giorni dopo il suo ricovero.

Tutti la ricordano come un’insegnante straordinaria, un punto di riferimento per i suoi piccoli alunni. In un post pubblicato dal comune di Rocco di Papa si legge: “Anna Conelli si è spenta ieri dopo aver contratto il Covid. Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la Città di Rocca di Papa si stringono attorno al dolore della sua famiglia e di tutti i suoi ari, ricordando Anna come punto di riferimento per i suoi piccoli alunni e per l’intero corpo docenti dell’istituto”.