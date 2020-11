0 Facebook Elisabetta Gregoraci confessa il flirt: “Per me ha organizzato un viaggio dall’altra parte del mondo in un’ora” Spettacolo 25 Novembre 2020 13:37 Di redazione 2'

Elisabetta Gregoraci conferma il flirt al Grande Fratello Vip. La concorrente, alla quale sono state attribuite diverse storie d’amore, ha dichiarato di esser stata con Matteo, ex fidanzato di Lindsay Lohan.

Il gossip risale a circa un anno, quindi dopo la rottura con Flavio Briatore. Questa volta è stata la Gregoraci a raccontare dell pazzia d’amore che Matteo ha fatto per lei. Prima di cena, i concorrenti erano radunati in salotto e Tommaso Zorzi stava raccontando degli episodi della sua vita in cui ha fatto le cosiddette “scene madri”. Ha raccontato anche di una volta in cui ha sequestrato il passaporto a un suo ex per non farlo partire.

La Gregoraci a quel punto è intervenuta e ha detto che è successo anche a lei un episodio molto simile: “Lo hanno fatto anche a me per non farmi partire. Poi hanno organizzato un viaggio, in un’ora, dall’altra parte del mondo. E siamo partiti. Pochi giorni e siamo tornati”. La donna ha spiegato di aver apprezzato molto questa cosa e così Stefania Orlando ha chiesto di chi stesse parlando e Elisabetta ha preferito non rispondere. Poco dopo però la Gregoraci si è tradita parlando della sua amicizia con Lindsay Lohan e ha dichiarato di aver incontrato spesso l’attrice anche a Monaco. Pare che la Lohan frequenti spesso la città in cui vive Elisabetta e Tommaso ha confermato, dicendo di essere stato a Monaco insieme al Lindsay.