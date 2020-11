0 Facebook A che ora è morto Maradona, il procuratore di San Isidro: “Decesso naturale” Cronaca 25 Novembre 2020 22:19 Di redazione 1'

La notizia della morte di Diego Maradona in Italia è arrivata nel pomeriggio di mercoledì, in tanti si sono chiesti a che ora fosse espiato il grande campione argentino. A comunicare l’esatta ora del decesso di Maradona è stato il procuratore generale di San Isidro, John Broyard.

A che ora è morto Maradona

Maradona è deceduto poco prima delle 12 locali. Il procuratore ha precisato che “sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza“. L’ex calciatore era stato da poco dimesso dall’ospedale in seguito a un intervento al cervello. La famiglia non si aspettava la sua morte, secondo i media argentini, infatti, pareva che Maradona si stesse recuperando.

Purtroppo, però, un arresto cardiocircolatorio se l’è portato via. I media argentini riferiscono che i medici avrebbero provato per quasi un’ora a rianimare Maradona, ma purtroppo per l’ex calciatore non c’è stato nulla da fare.