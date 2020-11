0 Facebook Furto nella pizzeria di Sorbillo al Duomo di Milano, la denuncia del noto pizzaiolo Cronaca 24 Novembre 2020 13:55 Di redazione 2'

Derubata la pizzeria di Gino Sorbillo al Duomo di Milano. A denunciare quanto accaduto è stato lo stesso Sorbillo attraverso il suo profilo social, dove ha condiviso le immagini della vetrina distrutta e di un malvivente introdottosi all’interno del locale per rubare l’incasso.

Furto nella pizzeria di Sorbillo a Milano

Poche parole accompagnano il post di Sorbillo: “Al Duomo di Milano, questa notte”. Il noto pizzaiolo ha mostrato anche le immagini dei rilievi effettuati dalla Polizia, che sta indagando sull’accaduto. Grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, presenti all’interno della pizzeria, sarà probabilmente possibile risalire al malvivente che si è introdotto all’interno del locale.

Tanti i messaggi di solidarietà comparsi sotto al post di Sorbillo. In molti hanno fatto notare come certe cose accadano anche a Milano e non solo a Napoli. C’è anche chi ha ricordato le esternazioni fatte da Giuseppe Vesi tempo fa in un video, in cui diceva che nel capoluogo lombardo si potrebbe girare con un Rolex senza paura di essere derubati. Esternazioni che poi dopo spiegò, furono male interpretate.

Il post di Gino Sorbillo

Al Duomo di Milano questa notte

Gino Sorbillo Artista Pizza Napoletana

Publicada por Gino Sorbillo en Martes, 24 de noviembre de 2020