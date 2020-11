0 Facebook Lutto a Sarno, Francesco e Anna morti insieme dopo 63 anni di matrimonio Cronaca 24 Novembre 2020 13:37 Di Verdiana Perrotta 1'

Lutto a Sarno, dove Francesco Clemente e Anna Ferrentino, marito e moglie, sono morti a causa del Covid 19 a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. La loro è stata una storia d’amore lunga una vita, ben 63 anni vissuti insieme.

Lutto a Sarno, Francesco e Anna morti insieme dopo 63 anni di matrimonio

Il legame era talmente forte che non hanno resistito a vivere l’uno lontano dall’altro. La coppia aveva contratto coronavirus alcun settimane fa. Inizialmente sono stati monitorati a casa, poi, con l’aggravarsi delle loro condizioni sono stati trasportati in ospedale.

La malattia li ha divisi, Anna è stata trasportata a Nocera Inferiore, Francesco al Covid Center di Scafati. Giorni di apprensione per i familiari che non hanno potuto vedere nessuno dei due ammalati a causa delle restrizioni. I due coniugi purtroppo non ce l’hanno fatta. Prima Anna, 84 anni, lo scorso 10 novembre, poi Francesco, 86 anni. Dopo 63 anni di legame indissolubile, hanno lasciato questa terra ancora una volta insieme.