Giuseppe Vesi fa un passo indietro e si scusa: "Il mio voleva essere solo un invito" News 14 Settembre 2020

Giuseppe Vesi interviene dopo la polemica nata a seguito di un video pubblicato su Instagram in cui faceva alcune differenze tra Napoli e Milano che non sono piaciute ai cittadini partenopei.

Cosa ha detto Giuseppe Vesi su Napoli e Milano

In un comunicato stampa il noto pizzaiolo ha detto: “Mi scuso con Napoli e con i napoletani”. Giuseppe Vesi autodefinisce “infelice” un video apparso su Instagram, in cui fa la differenza sulla sicurezza tra la città partenopea e Milano, spiegando che nella città meneghina si può esporre il braccio fuori dal finestrino senza che ti rubino il Rolex. “So bene che la microcriminalità è qualcosa che esiste in tutte le grandi metropoli, e non volevo neanche dire che Milano è più sicura di Napoli, dal momento che abbiamo subito tre furti in uno dei nostri locali. Il mio voleva essere soltanto un invito, come poi si sente nella seconda parte del video, al prossimo Governatore della Campania, per rendere più efficiente la rete di sicurezza in alcune zone della città, dove transitano turisti e visitatori”.

Le scuse di Giuseppe Vesi

“Siamo pizzaioli da quattro generazioni, e la nostra patria è Napoli. Voglio che ai napoletani arrivi il mio affetto sincero. Mi sono reso conto di aver fatto una gaffe solo quando il video era già pubblicato ed in pochi minuti diventato virale”.

“Non vorrei però che questo fatto spostasse l’attenzione dalla crisi del nostro settore che, più di ogni altro, ha fortemente risentito degli effetti della pandemia. Mai come in questo momento abbiamo bisogno – conclude Vesi – di un forte e diffuso sostegno da parte di tutti per proseguire ad assicurare investimenti ed occupazione sul territorio”.