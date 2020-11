0 Facebook Elisabetta Gregoraci lascia la casa del Grande Fratello: “Ho deciso, non posso” Spettacolo 24 Novembre 2020 17:05 Di redazione 2'

Elisabetta Gregoraci ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini sulla durata del programma che prolungherà fino a febbraio 2021, la showgirl ha preso la sua decisione.

La Gregoraci nel dopo-puntata ha riflettuto sulla situazione ed ha espresso la sua scelta: “La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado.” L’ex moglie di Briatore ha confessato che non può continuare, le manca il figlio Nathan Falco e non ce la fa più.

“Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a una settimana in più o due, non mesi.” Una reazione simile a quella di Elisabetta la hanno avuta anche Dayane Mello ed Enock Barwuah. Anche la modella ha infatti una figlia di sei anni che aspetta la sua mamma per Natale.