0 Facebook Carlos Corona, dopo la “sfuriata” al padre diventa imprenditore: lanciata linea di abbigliamento Spettacolo 24 Novembre 2020 17:31 Di redazione 2'

Carlos Corona si lancia nel mondo dell’imprenditoria. Il figlio dell’ex re dei paparazzi ha una sua linea d’abbigliamento “CMC”. Il giovane negli ultimi giorni ha condiviso diverse immagini dei capi che portano il suo marchio con tanto di pubblicità al sito su cui è possibile acquistare i prodotti (per ora disponibili solo online).

La linea d’abbigliamento di Carlos Corona

Un progetto dietro al quale potrebbe esserci anche il padre, che nel mondo del fashion è del mestiere. Non sarebbe passato inosservato al mondo dei social il tempismo con il quale è uscita la linea d’abbigliamento di Carlos. Dopo all’incirca un mese dalla pubblicazione di un video in cui si sente il ragazzo dire alla madre di voler lasciare la casa del padre e di non essere interessato al suo mondo della pubblicità. Video a cui ne sono seguiti altri dove il giovane spiegava il motivo delle sue parole.

Un filmato che era diventato in poco tempo virale, sul quale era intervenuto dalla D’Urso lo stesso Corona che aveva spiegato come il figlio non stesse attraversando un momento facile. Poco dopo la pubblicazione di quel video padre e figlio sono apparsi di nuovo sereni sui social, segno che quella discussione fosse ormai acqua passata. E adesso arriva la linea di abbigliamento di Carlos. In tanti si sarebbero domandati se tutta la querelle familiare non fosse stato solo un modo per dare una maggiore visibilità al ragazzo prima del grande lancio. Un pensiero che a quanto pare avrebbe sfiorato molti utenti sui social.