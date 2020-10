0 Facebook Carlos Corona svela la verità dopo i litigi: “Non sto bene, sono tutte cavolate, non sto al meglio” Spettacolo 27 Ottobre 2020 18:24 Di redazione 1'

Carlos Corona, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, racconta la sua verità su Intasgram, dopo la burrasca scatenata in questi giorni. Prima l’attacco della mamma all’ex re dei paparazzi, poi la risposta di quest’ultimo a “Live Non è la D’Urso” e infine la verità del ragazzo prima nel video della modella e poi oggi. E’ l’ultimo atto della querelle in casa Corona.

“Sono tutte cavolate. Ho sbagliato io, non stavo bene. Tutte le cose che sono successe mi hanno fatto riflettere e ho capito che sono tutte cavolate che ho sbagliato io, perché in quel momento non ero al meglio. Ma è giusto, almeno c’è un errore e lo vedo. Voglio che la mia famiglia stia bene, che mia madre e mio padre stiano bene. Se ci sono dei litigi sono costruttivi”.

Immediati i commenti preoccupati dei fan: “Hai bisogno di aiuto, sei un bravo ragazzo. Puoi ancora recuperare”.