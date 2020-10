0 Facebook Nina Moric preoccupata per Carlos Corona: “Ti sta minacciando? So che tu stai male, ti proteggerò sempre” Spettacolo 13 Ottobre 2020 18:09 Di redazione 2'

L’ultimo post di Nina Moric ha suscitato molto clamore. La modella croata ha pubblicato sul suo profilo Instagram un audio in cui si sente Fabrizio Corona che la starebbe minacciando. Parole molto pesanti che stanno girando su tutti i tabloid di gossip e non solo.

Cosa è successo tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Nell’audio condiviso dalla Moric c’è anche una sua telefonata con il figlio Carlos, trasferitosi dopo i suoi 18 anni a casa del padre, in cui dice di voler tornare a vivere con la madre. Parole a cui la modella croata ha risposto chiedendo al ragazzo: “Ti sta minacciando?“. Dalla nota si sente il diciottenne dire alla madre di non sopportare più la vita al fianco di Corona e di non essere interessato alla palestra e alla televisione.

Dall’audio si sente la voce di Nina molto preoccupata per il figlio che lo rincuora, dicendogli: “Non sei abbandonato io ci sono io, sono il tuo scudo. Sappi che la mamma non è stupida, ti proteggerà sempre. Piuttosto che lasciarti nelle mani sbagliate io morirei. Devi stare sereno, è solo questione di tempo perché so che tu stai male”.

Perché Carlos Corona è andato a vivere dal padre

A parlare sulla situazione di Carlos è anche l’avvocato di Nina Moric, che ha spiegato per quale motivo il ragazzo avrebbe deciso di trasferisci dal padre: “Una volta entrato in quella casa in qualche modo non ne riesci più a uscirne. È una questione delicata che riguarda anche la salute di Carlos. Ci sono problematiche che stiamo tentando di risolvere e che non gli consentono di tornare a vivere con Nina -rivela- Carlos è affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre. Andò dal padre a trascorrere del tempo, dal famoso compleanno organizzato per lui da Corona in una discoteca e da allora Carlos è rimasto lì. Se la Procura dovesse ravvisare reati anche ai danni di Carlos procederà”.