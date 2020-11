0 Facebook Napoli, altro che zona rossa: festeggia la nascita del figlio con i fuochi d’artificio Cronaca 22 Novembre 2020 12:50 Di redazione 1'

I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose un 28enne di Vico Soccorso. In barba alle limitazioni imposte dalla normativa anticovid, nella tarda serata di ieri, il 28enne ha innescato in strada una grossa batteria di fuochi d’artificio, lasciando che esplodessero a pochi metri dalle abitazioni del quartiere Montecalvario.

I militari sono intervenuti immediatamente e lo hanno sorpreso ancora fuori dalla sua abitazione. Quando è stato identificato si è giustificato dicendo di voler festeggiare la nascita del figlio. Oltre la denuncia, il neo-papà è stato sanzionato anche per la violazione della normativa anticontagio.