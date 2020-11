0 Facebook Crotone in ginocchio dopo il temporale, dalla Campania arrivano i volontari per aiutare la popolazione Cronaca 22 Novembre 2020 12:57 Di redazione 1'

Una “colonna mobile” della Protezione civile della Campania e’ partita in soccorso delle popolazioni colpite dall’alluvione a Crotone. Dieci squadre, composte da oltre 40 volontari, e dotate di moduli idrogeologici (completi di idrovore) si sono messe in moto da Napoli, Avellino, Caserta e Salerno.

L’annuncio della Regione Campania –

“È partita la “colonna mobile” della Campania in soccorso delle popolazioni colpite dall’alluvione a Crotone. Dieci squadre, composte da oltre 40 volontari, e dotate di moduli idrogeologici (completi di idrovore) si sono messe in moto da Napoli, Avellino, Caserta e Salerno. La macchina dei soccorsi della Protezione civile della nostra regione in supporto della Calabria è pienamente attiva“.