0 Facebook Domenica (quasi) normale a Napoli, gente in strada e fuori gli chalet a Mergellina Cronaca 22 Novembre 2020 11:57 Di redazione 2'

Forse siamo davvero all’interno di una zona rosè così come affermato ironicamente dal Governatore Vincenzo De Luca? Chi durante quest’ultima settimana non si è posto la domanda? Del resto tranne alcune e poche tipologie di negozi (su tutti locali, ristoranti, centri sportivi, calzature e abbigliamento) pare quasi che a Napoli e in Campania ci sia una sorta di normalità.

Una zona rossa come compromesso per non disporre un vero e proprio lockdown e giunta dopo una furiosa polemica che ha visto scontrarsi il Governo con le regioni e queste ultime con le categorie economiche di settore. Di certo la prospettiva cambia la sera.

Con l’avanzata dell’inverno e il coprifuoco, le strade delle città si svuotano del tutto. Di giorno le cose sono differenti. Le immagini inviateci da qualche cittadino questa mattina lo dimostrano: persone in giro in via Toledo e mini folla all’esterno degli chalet di Mergellina. Controlli? Pochi, evidentemente.

Tuttavia bisogna fare una precisazione: uscire per recarsi presso una delle diverse attività commerciali aperte è lecito. Rientra tra le motivazioni di necessità da indicare nell’autocertificazione. E questo è il paradosso della normalità.

Le foto a Mergellina –

Le foto in via Toledo –