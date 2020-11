0 Facebook Napoli, ressa e caos nel supermercato. Lite in fila: “Fatti più là” Cronaca 22 Novembre 2020 14:01 Di redazione 1'

Supermercati ‘fuori controllo’ e tensioni alle casse, ecco cosa è emerso da una segnalazione da parte di una cittadina alla redazione di VocediNapoli.it. Nulla di particolarmente grave se non un piccolo litigio al momento di pagare la spesa.

Protagonisti, questa mattina, un uomo e una donna all’interno di un noto supermercato sito nel centro di Napoli. Lei avrebbe chiesto a lui di rispettare il distanziamento sociale previsto dalle norme anti-covid una volta giunti alle casse.

“Si faccia più in là per favore“, avrebbe detto la donna, “Lei pensi a guardare avanti“, avrebbe risposto l’uomo anche lui in fila. Evidentemente entrambi sono arrivati un pò nervosi alle casse considerato – così come ci è stato raccontato – il numero elevato di persone presenti nel supermercato.