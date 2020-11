0 Facebook Stefano De Martino pubblica foto di una flebo, la ‘cura’ del ballerino napoletano Spettacolo 20 Novembre 2020 16:27 Di redazione 2'

Stefano De Martino in una delle sue ultime storie su Instagram ha pubblicato un’immagine di una flebo con sopra la scritta “Ste”. Si deduce così che si tratti di un trattamento a cui si sarebbe sottoposto.

Cosa è successo a Stefano De Martino

E’ bastato uno scatto per generare la curiosità dei tanti fan del ballerino napoletano, c’è anche chi si è preoccupato domandandosi cosa sia successo a De Martino. Guardando bene la flebo pubblicata dal ballerino napoletano si scorgono i nomi della ‘cura’ e del centro in cui gli è stata somministrata. Per fortuna non dovrebbe essere nulla di preoccupante, ma si tratterebbe di una flebo vitaminica.

Dal sito del centro si legge: “Le terapie flebo vengono somministrate in tempi brevi, da un minimo di 10 minuti a un max di 45: puoi sentire e beneficiare subito degli effetti, che si sviluppano pienamente nell’arco delle successive 24 ore. Dì addio a intere giornate sprecate in hangover, jet lag, recupero da malanni o da intensi esercizi e attività”. Che Stefano abbia scelto di farsi questa flebo per un brutto hangover o un recupero da esercizio fisico non c’è dato saperlo. Anche se, vedendo come ci tiene alla forma fisica, potrebbe aver scelto il ricostituente dopo una dura seduta d’allenamento. Ad ogni modo per fortuna e per la gioia dei tanti fan del ballerino, non è niente di grave.