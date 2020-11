0 Facebook Quando si farà il Festival di Sanremo, slitta la kermesse: c’è una prima data Spettacolo 20 Novembre 2020 13:12 Di redazione 1'

Sono diventate sempre più insistenti le voci su un probabile slittamento del Festival di Sanremo. La kermesse musicale già era stata rimandata ai primi di marzo proprio a causa dell’emergenza Covid-19 che sta vivendo il nostro Paese. Decisione presa, però, quando il numero dei contagi non era ancora così elevato, motivo per cui diversi rumors sosterrebbero un nuovo rinvio.

Data del Festival di Sanremo 2021

Il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo, nel confermare che il Festival di Sanremo 2021 sarà – questo è il primo slittamento – dal 2 al 6 marzo, ha anche sottolineato che questo è un momento in cui non c’è nulla di certo: “Navighiamo a vista come tutti coloro che vivono su questo pianeta, ma per il momento è tutto confermato”.

Dunque, un primo slittamento da febbraio a marzo c’è stato, ora bisognerà capire se la crisi epidemiologica, come ci si augura, subirà una battuta d’arresto o se la Rai dovrà prendere ulteriori decisioni in merito al Festival di Sanremo.