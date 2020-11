0 Facebook Dramma in famiglia, il Covid uccide tutti: in pochi giorni muoiono la mamma e di due figli Cronaca 20 Novembre 2020 15:24 Di redazione 1'

Il Covid-19 ha sterminato un’intera famiglia a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. E’ morta oggi in un ospedale di Napoli la mamma mentre nei giorni precedenti i due figli. La signora aveva già patologie pregresse e dopo aver contratto il virus c’è stato poco da fare.

Pochi giorni fa, come riporta Paese News.it, era spirato il figlio di circa 50 anni e qualche settimana prima la figlia di 60 anni. Tutti avevano contratto il Coronavirus. Molto sconforto nella comunità casertana per la notizia del decesso dei tre membri della famiglia.

Sconforto generale a Sessa Aurunca per il repentino aumento dei contagiati da Covid-19. La seconda ondata della pandemia sta facendo registrare più contagi e decessi della prima in Campania mettendo in ginocchio il sistema sanitario.