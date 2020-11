0 Facebook Cosa ha detto Selvaggia di Elisabetta: “Se non fosse stata con lui, non lo so” Spettacolo 20 Novembre 2020 15:03 Di redazione 2'

Tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma i rapporti difficilmente torneranno sereni. Che le due non andassero tanto d’accordo si è compreso praticamente da subito. Poi c’è stata l’ultima discussione che ha scaldato ancora di più gli animi.

Selvaggia contro Elisabetta al Grande Fratello Vip

E proprio dopo il battibecco avuto attraverso il vetro che separa la casa del Grande Fratello Vip dal cucurio, Selvaggia Roma si è sfogata con Dayane Mello. L’ex concorrente di Temptation Island chiacchierando con la sua amica, ha criticato fortemente Elisabetta Gregoraci. Si può dire che non abbia una grande reputazione di lei e già l’ha fatto notare in più modi.

Le parole di Selvaggia su Elisabetta

Nella chiacchierata ha lasciato anche intendere che, secondo lei, se la Gregoraci non si fosse sposata con Briatore non avrebbe fatto la carriera che ha avuto: “Per me Elisabetta è costruitissima, me sono accorta ieri mentre parlavo. Stavamo discutendo e lei si è messa a fare il suo teatro girando per la cucina: lì mi sono resa conto di tante cose. E non mi venire a dire che è un modo, perché tutti siamo diversi, ma io quando parlo sono normale, magari mi metto anche seduta e parlo. Vorrei capire tanti suoi percorsi. Se non fosse stata la donna di lui, non lo so”. Questa sera ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip e sicuramente Signorini chiederà un confronto alle due concorrenti, insomma, la diretta promette scintille.