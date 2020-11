0 Facebook Cosa è successo tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma: lite furiosa al Grande Fratello Vip Spettacolo 19 Novembre 2020 09:58 Di redazione 2'

Si accendono gli animi al Grande Fratello Vip e se non fosse stato per una parte di vetro, probabilmente si sarebbe potuti arrivare alle mani. Momenti di tensione nella casa quando Elisabetta Gregoraci ha ascoltato una chiacchierata tra Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli, entrambi nel cucurio.

Perché Selvaggia ed Elisabetta hanno litigato al Grande Fratello Vip

L’ex concorrente di Temptation Island ha espresso il suo parere rispetto alla particolare relazione che l’ex velino intrattiene con la Gregoraci. Selvaggia ha inviato il concorrente ad aprire gli occhi e a capire cosa c’è davvero dietro il suo rapporto con l’ex moglie di Briatore. La show girl, che ha sentito tutto, è andata su tutte le furie, scagliandosi verso il vetro: “Vai a cag*** Selvaggia, chi sei tu per dire questo? Fatti il tuo percorso per i caz*** tuoi sennò arrivano querele come Gesù Cristo”. Poi Elisabetta si è rivolta a Pierpaolo e gli ha detto: “Prendi una posizione, mi vuoi difendere?”.

Immediato l’intervento degli altri coinquilini che hanno cercato di placare gli animi. Stefania Orlando ha preso le difese della Gregoraci: “Selvaggia sei venuta a parlare di una cosa già superata. L’avevo tirata fuori io tempo fa in maniera più elegante, basta provocazioni”.