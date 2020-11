0 Facebook Aversa dice addio alla professoressa Tina Iovine, portata via dal Covid-19 Cronaca 20 Novembre 2020 13:40 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la comunità di Aversa. E’ scomparsa la professoressa Tina Iovine, docente dell’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo” del comune in provincia di Caserta.

Addio alla prof Tina Iovine

Portata via dal nemico invisibile che continua a mietere troppe vittime in Italia: il Coronavirus. A dare la triste notizia è stata la dirigente scolastica dell’Alfonso Gallo, Vincenza de Ronza. Poche parole di cordoglio per ricordare quella che tutti descrivono come un’insegnante straordinaria e una donna dal gran cuore.

“La Comunità educante dell’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo” piange la perdita della professoressa Tina Iovine. In questi tempi di dolorosa distanza, esprime la sua affettuosa vicinanza alla famiglia”, queste le parole della dirigente scolastica.