0 Facebook Rocco Siffredi: “Tutti vogliono stare con Belen, per portarla ci vuole una patente speciale” Spettacolo 20 Novembre 2020 13:52 Di redazione 1'

Rocco Siffredi dice la sua su Belen Rodriguez spiegando, secondo il suo parere, come mai la donna sia desiderata da tutti. In una lunga intervista a Mowmag in cui il re dell’hard parla della showgirl argentina e sulla sua storia con Andrea Iannone.

Secondo Siffredi il pilota avrebbe “perso il senno. Lui si è proprio rovinato”. E ancora, su Belen, ha affermato: “Ci vuole una patente molto più importante, perché quella costa, è difficile da gestire… ti manda al manicomio! Ecco, purtroppo questo ragazzo ha avuto la sfortuna di essere invidiato dall’Italia intera per Belén. Però alla fine gestirla è dura. Molto dura, con tutto il bene che le voglio”, ha sottolineato.

Ma non è finita. Siffredi aggiunge: “Ragazzi, in Italia tutti vorrebbero chia*** con Belen, ma nessuno ci si vuole innamorare. L’unico che ci è cascato è stato lui. lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire… per portare Belén non va bene la patente che hanno ‘sti ragazzi”, ribadisce e conclude Rocco Siffredi”.