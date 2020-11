0 Facebook Briatore smentisce la Gregoraci: “E’ una fake news quella detta nella casa del GFVip” Spettacolo 18 Novembre 2020 12:45 Di redazione 2'

La notizia che Flavio Briatore avrebbe chiesto ad Elisabetta Gregoraci di sposarlo aveva fatto in poco tempo il giro di tutti i tabloid di gossip. Era stata la show girl a raccontare questo retroscena in una conversazione, esclamando: “Mi è scappato ma è una cosa bella”, quasi come se si fosse resa conto di aver detto troppo.

Briatore risponde alla Gregoraci

L’imprenditore, però, non ci sta e ha negato tutto. A riportare quanto detto da Briatore in merito alle dichiarazioni della sua ex moglie è stato il settimanale Chi, che ha scritto: “Nella casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di lei e avrebbe chiesto di risposarla. Raggiunto da Chi nel Principato di Monaco , dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore ha dato una risposta secca: quella della Gregoraci è una…fake news“.

Cosa ha raccontato la Gregoraci sulla proposta di matrimonio di Briatore

Un “no” secco che lascerebbe intendere come Briatore non abbia apprezzato il racconto della Gregoraci. Quale sarà la verità? Difficile saperlo, Elisabetta aveva raccontato: “Abbiamo passato il lockdown insieme, è stato come ai vecchi tempi. Lui non andava in giro, io stavo lì con lui e un giorno mi ha guardata e mi ha detto ‘guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci’. Non ho risposto, in realtà. Per me è una persona troppo importante, ancora oggi è quasi come se non ci fossimo separati, nel senso che fino a quando né io, né lui ci facciamo un’altra famiglia, siamo anomali come persone separate, perché passiamo veramente tanto tempo insieme”.

Un racconto ben dettagliato, possibile che sia solo una “fake news” come l’ha definita Briatore? La risposta non sarà facile da trovare, come si dice la verità potrebbe essere nel mezzo. La proposta di matrimonio, falsa o vera che sia, potrebbe essere argomento di discussione della prossima puntata del Grande Fratello Vip. Non ci resta che aspettare per conoscere la spiegazione della Gregoraci.