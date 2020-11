0 Facebook Solidarietà a Napoli, l’iniziativa di un imprenditore per aiutare chi è in difficoltà: “Noleggio auto gratis a chi ne ha bisogno” News 18 Novembre 2020 12:52 Di redazione 2'

Il grande cuore dei napoletani si vede soprattutto nei momenti di difficoltà. Da quando la Campania è stata dichiarata ‘zona rossa’ lavoratori e commercianti sono ripiombati in un periodo d’inattività che sta aggravando maggiormente i problemi economici già accumulati durante il primo lockdown.

Per questo motivo un giovane napoletano proprietario di un autonoleggio ha deciso di mettere su una bella iniziativa di solidarietà: auto gratis per chi ne ha bisogno.

“La ditta MB RENT per questa forte tristezza e per problemi economici mette a disposizione del tutto gratis un’auto per qualche spostamento a persone che ne hanno bisogno: ospedale, colloqui, visite, spese e roba varie con un massimo di 2 ore per poter renderla utile ad altri. Ribadisco non approfittatori della mia bontà. Del tutto gratis. Se qualcuno ha bisogno di un auto anche urgente e non possiede nulla in questo periodo buio h24 mi può contattare in qualsiasi orario resto a disposizione”, scrive Mattia Borriello sulla pagina Facebook della sua attività.

Una bellissima iniziativa volta ad aiutare e dare sollievo a quanti si trovano in grosse difficoltà economiche. Il gesto del giovane imprenditore è stato molto apprezzato, a parlare di lui anche il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che sulla sua pagina Facebook ha così commentato il gesto: “E’ una bella iniziativa. Siamo felici e orgogliosi che sul nostro territorio ci sia tanta solidarietà. Noi offriremo sempre spazio e supporto a chi vuol aiutare le famiglie in difficoltà. Onore a Mattia e a tutti quelli che non sono ossessionati dal denaro dal guadagno e mettono a disposizione ciò che hanno per gli altri.”

