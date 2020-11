0 Facebook Elisabetta Gregoraci, rivelazione inedita: “Flavio mi ha chiesto di sposarlo di nuovo” Spettacolo 16 Novembre 2020 12:09 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci è ancora protagonista del gossip. La showgirl ha rivelato a Giulia Salemi e Francesco Oppini, nel giardino della casa del Grande Fratello Vip, che l’ex marito Flavio Briatore le ha chiesto dopo il lockdown totale di marzo e aprile di risposarlo.

Le parole della calabrese che sono immediatamente finite in Rete. “Mi ha richiesto di sposarlo”, ha dichiarato e poi ha lasciato intendere di non avere accettato la proposta. Sulla relazione della donna con l’imprenditore si è parlato molto, ci sarebbe un presunto contratto post matrimoniale firmato che, secondo i ben informati, non le consentirebbe di mostrarsi in pubblico con altri partner per un determinato periodo di tempo.

Intanto Briatore ha più volte esternato di non gradire l’atteggiamento dell’ex moglie nella casa del GF e soprattutto di non apprezzare l’avvicinamento della donna a Pierpaolo Pretelli, con il quale sta vivendo un flirt molto altalenante.